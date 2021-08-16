+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Израиль снова разрешил своим гражданам приезжать в Беларусь

Министерство здравоохранения Израиля вывело Беларусь из списка "красных" стран, в которые запрещено приезжать во время пандемии коронавируса, сообщается на сайте ведомства.



Сейчас в "красном списке" для Израиля находятся шесть стран – Болгария, Бразилия, Грузия, Мексика, Испания и Турция. Самыми безопасными для израильтян считаются "желтые" страны, после возвращения нужно отбыть лишь суточный карантин до получения отрицательного ПЦР-теста.

Список с классификацией стран на "желтые", "оранжевые" и "красные" действует с 16 августа 2021 года, пишет Смартпресс. Беларусь, которая была в "красном списке" с 12 июля, переведена в "оранжевый". В таком случае по возвращению из Беларуси граждане Израиля и резиденты должны соблюдать 14-дневный карантин.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]