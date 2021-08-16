







Сейчас в "красном списке" для Израиля находятся шесть стран – Болгария, Бразилия, Грузия, Мексика, Испания и Турция. Самыми безопасными для израильтян считаются "желтые" страны, после возвращения нужно отбыть лишь суточный карантин до получения отрицательного ПЦР-теста.





Список с классификацией стран на "желтые", "оранжевые" и "красные" действует с 16 августа 2021 года, пишет Смартпресс. Беларусь, которая была в "красном списке" с 12 июля, переведена в "оранжевый". В таком случае по возвращению из Беларуси граждане Израиля и резиденты должны соблюдать 14-дневный карантин.



