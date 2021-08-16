Молдова изменила правила въезда в страну из-за распространения COVID-19
В Молдове с 16 августа начали действовать новые правила въезда в страну из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом написало местное издание NewsMaker.
Фото: ЕРА
Теперь нужно предъявить один из следующих документов:
- сертификат о полной вакцинации,
- ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа до въезда в страну,
- тест на антиген, сделанный не ранее, чем за 48 часов,
- справку о том, что человек переболел коронавирусом за последние полгода.
Если указанных документов нет, пишет Гордон, нужно пройти самоизоляцию в течение 14 дней. Эти требования не касаются детей до 12 лет и учеников до 18 лет, которые едут на учебу или лечение.
Те, кто уже провел семь дней на самоизоляции и не заболел COVID-19, могут сдать ПЦР или антиген-тест на COVID-19. Если ПЦР-тест покажет отрицательный результат, разрешается закончить самоизоляцию.
С 16 августа в аэропорт Кишинева будут пускать только путешественников. Провожающим и встречающим не позволят находиться в здании.
В Молдове вступают в силу новые правила посещения ресторанов и баров, развлекательных мест, театров, музеев, кинотеатров, библиотек, фитнес-центров и бассейнов. Допускается присутствие не более 50% людей от максимальной вместимости помещения, но не более 250 человек.
Ограничения коснутся фестивалей, ярмарок и торжественных мероприятий. При проведении массовых мероприятий на улице обязательно ношение защитных масок, если невозможно соблюдать социальную дистанцию в 1 метр.
Контекст:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
В Молдове по состоянию на 15 августа выявили более 262 тыс. случаев заражения коронавирусом, свидетельствуют данные минздрава страны. Умерло от этой болезни 6,3 тыс. человек.
Одну дозу вакцины в Молдове получили более 1,1 млн человек, полностью вакцинированы 573 тыс.
12:55 16/08/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение