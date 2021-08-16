Теперь нужно предъявить один из следующих документов:





- сертификат о полной вакцинации,

- ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа до въезда в страну,

- тест на антиген, сделанный не ранее, чем за 48 часов,

- справку о том, что человек переболел коронавирусом за последние полгода.





Если указанных документов нет, пишет Гордон, нужно пройти самоизоляцию в течение 14 дней. Эти требования не касаются детей до 12 лет и учеников до 18 лет, которые едут на учебу или лечение.





Те, кто уже провел семь дней на самоизоляции и не заболел COVID-19, могут сдать ПЦР или антиген-тест на COVID-19. Если ПЦР-тест покажет отрицательный результат, разрешается закончить самоизоляцию.





С 16 августа в аэропорт Кишинева будут пускать только путешественников. Провожающим и встречающим не позволят находиться в здании.





В Молдове вступают в силу новые правила посещения ресторанов и баров, развлекательных мест, театров, музеев, кинотеатров, библиотек, фитнес-центров и бассейнов. Допускается присутствие не более 50% людей от максимальной вместимости помещения, но не более 250 человек.





Ограничения коснутся фестивалей, ярмарок и торжественных мероприятий. При проведении массовых мероприятий на улице обязательно ношение защитных масок, если невозможно соблюдать социальную дистанцию в 1 метр.





Контекст:





Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.





В Молдове по состоянию на 15 августа выявили более 262 тыс. случаев заражения коронавирусом, свидетельствуют данные минздрава страны. Умерло от этой болезни 6,3 тыс. человек.





Одну дозу вакцины в Молдове получили более 1,1 млн человек, полностью вакцинированы 573 тыс.







