



Смерть от ковида человека, который получил полный курс вакцины, впервые зафиксировали в Греции. Это произошло в городе Салоники, пишет KP.BY со ссылкой на РИА Новости со ссылкой на директора второго отделения интенсивной терапии больницы "Папаниколау" Никоса Каправелоса.





По словам врача, у умершего привитого пациента не было сопутствующих заболеваний. «Мы не должны обожествлять привитых, они также должны быть осторожны», - сказал по этому поводу Карпавелос.





В то же время Каправелос не отрицает важности защиты, обеспечиваемой вакциной и утверждает, что непривитые люди находятся в большой опасности.



