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Афганский самолет разбился на границе с Узбекистаном

СМИ: на границе с Узбекистаном разбился самолет с опознавательными знаками ВВС Афганистана

Изображение: телеграм-канал «Topnewsuz»

Самолет с опознавательными знаками афганских ВВС предположительно разбился на границе Афганистана с Узбекистаном. Об этом пишет Лента.Ру со ссылкой на  «Газета.uz».

«Самолет с опознавательными знаками ВВС Афганистана потерпел крушение в Шерабадском районе Сурхандарьинской области вечером 15 августа. В интернете распространились фотографии и видеокадры, на которых видны части разбившегося самолета и минимум один пострадавший», — говорится в публикации издания. Там же сказано, что Минобороны Узбекистана изучает информацию о крушении.
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