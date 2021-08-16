Алесь Бадак





Последние девять лет эти издания находились в структуре издательского дома «Звязда».





«Полымя» возглавляла театральный критик Елена Мальчевская, «Маладосць» — переводчица Светлана Вотинова, «Неман» — писательница и переводчица Юлия Алейченко.





Вотинову уволили в феврале, пишет Nashaniva.com, другие главные редакторы доработали в своей должности до начала июля, когда журналы передали «Мастацкай літаратуры».





Сейчас главный редактор «Немана» - писатель Алесь Бадак, который одновременно является директором издательства «Мастацкая літаратура». Он уже возглавлял это русскоязычное литературное издание в первой половине десятых годов.













Главным редактором «Полымя» стал поэт Виктор Шнип, который одновременно является главным редактором издательства»»Мастацкая літаратура». Шнип — муж писательницы Людмилы Рублевской.





Главным редактором «Маладосці» стала Ольга Рацевич. Она работает редактором издательства. В ее переводе выходили книги украинских писателей.











