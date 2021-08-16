



Не исключено, что в нем будет использована IMAX-технология. Подробности — в материале корреспондента агентства «Минск-Новости».

Будет круто

IMAX расшифровывается как Image Maximum, или «максимальное изображение». Широкоформатная кинематографическая система была разработана в 1967 году в Канаде. Первый IMAX-фильм, тогда еще снятый на пленку, показали 15 мая 1970-го на международной выставке «Экспо-70» в Осаке. В начале 2000-х был запущен цифровой стандарт. Если не внедряться в технические подробности съемок и демонстрации картины, а остановиться на результате, то прежде всего экран в IMAX-залах непривычно большой, он занимает практически всё пространство от пола до потолка и гораздо шире стандартного. Поэтому размеры изображения превышают поле зрения человека, сидящего на любом месте в зале. Это обеспечивает максимальный эффект присутствия и погружения зрителя в происходящее. Впечатление усиливается суперкачественным изображением и особой системой звука. В этом формате снимают в основном зрелищное кино. По данным на 2017-й, в мире насчитывалось более 1 200 IMAX-кинотеатров, в России на тот момент их было около 50, в Украине — 5.

Сразу три

Новость о предстоящем приходе IMAX-технологии в наш город появилась несколько лет назад. В этом году она прозвучала дважды. Кинотеатр с такой системой запланирован в торгово-развлекательном комплексе «Минск Сити Молл», строительство которого идет неподалеку от железнодорожного вокзала, а точнее в границах ул. Толстого — Рабкоровской — Вокзальной — Дружной. Инвестор всего объекта — частная компания, известная тем, что возвела в нашем городе первый отель под брендом Hilton. Срок ввода в эксплуатацию ТРЦ — конец 2022-го, но завершить строительно-монтажные работы планируют в текущем году. Кинотеатр займет третий уровень комплекса, разделив площади с рестораном, частью торговой зоны и паркингом.





Совсем недавно прозвучало, что IMAX-кинотеатр будет и в ТРЦ Palazzo на ул. Тимирязева. Сеть Silver Screen сообщила, что откроет новое кинопространство до конца 2021-го. Для новой локации придумано название MOOON. Заявлено, что каждый зал выполнят в определенной концепции. Например, кинозал для детей, зал-ресторан, куда можно заказать еду во время сеанса.





Не исключено, что крупнейший IMAX-зал будет еще в одном кинотеатре, который в недалеком будущем заработает в Каменнoй Горке. Новый объект станет составной частью ТРЦ «Грин Сити» на ул. Притыцкого. Для этого к существующему торговому центру и расположенному за ним паркингу с северной стороны пристроят дополнительное здание.





Так схематично будет выглядеть комплекс. 1 — существующий многофункциональный ТРЦ «Грин Сити», 2 — новое здание с кинотеатром, 3 — существующий паркинг, 7 — ресторан быстрого питания, 8 и 9 — наземные парковки. Внизу — местный проезд улицы Притыцкого.

Немного подробностей

Оказывается, в Каменной Горке такая перспектива была предусмотрена первоначальным проектом торгового центра. И вот недавно соответствующее предпроектное решение рассмотрено и одобрено на архитектурно-градостроительном совете при главном архитекторе столицы.





Новое здание, где появится кинотеатр, будет иметь 6 этажей, а его площадь составит около 13,5 тысячи м2. В мультиплексе собираются разместить 9 кинозалов общей вместимостью чуть более 900 мест: 4 — по 47 мест каждый, 3 — по 30 мест, еще два рассчитаны на 137 и 489 зрителей. Помимо кинотеатра в составе новой части комплекса расположатся торговые площади, административные помещения и конференц-зал, который можно использовать как самостоятельно, так и для мультиплекса при проведении мероприятий.





Существующий местный проезд, огибающий ТЦ с западной и северной стороны, а также вместительный паркинг позволят обеспечить нормальное функционирование комплекса, даже с учетом его расширения.





Проектируемую новую многофункциональную пoстрoйку намеченo объединить с существующим торговым центром на уровне 1, 2 и 3-го этажей, что обеспечит беспрепятственное передвижение посетителей в любые помещения и зоны.





На 1-м этаже существующего паркинга задуманы дополнительные торговые помещения, которые объединяются с ТЦ через просторный переход. Что важно: проектом предусмотрено сделать так, чтобы объект мoгли посещать люди с ограничениями по зрению и опорно-двигательному аппарату.





Когда начнется строительство? Как поясняют собственники ТЦ, сейчас предстоит разработка архитектурного проекта, после чего документация должна пройти Главгосстройэкспертизу, затем можно приступать к возведению. Очевидно, это будет не ранее второй половины следующего года. Сколько займет процесс строительства, определит проект, но понятно, что на подобный объект потребуется более года.





— Каменная Горка нуждается в кинотеатре, и мы планируем его построить. Что касается конкретной технологии, которая будет там использована, то она определится к моменту финиша работ. Проект в нынешней задумке предполагает один из самых больших в городе залов. Габариты помещения и его конструктив позволят применить любую современную технологию для демонстрации фильмов, — уточняют представители компании — владельцы ТЦ.