Архиепископу Тадеушу Кондрусевичу во время рукоположения костела в Борисове подарили майку БАТЭ
В субботу в Борисове архиепископ Тадеуш Кондрусевич совершил освящение новопостроенного костела сошествия Духа Святого.
Среди прочего, прихожане сделали несколько подарков архиепископу, в том числе подарили майку футбольного клуба БАТЭ с номером 75, пишет Nashaniva.com со ссылкой на catholic.by. Тадеушу Кондрусевичу — 75 лет, он известный футбольный любитель и до операции принимал участие в футбольных турнирах, организованных под эгидой католической церкви.
10:04 16/08/2021
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