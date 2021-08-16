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Архиепископу Тадеушу Кондрусевичу во время рукоположения костела в Борисове подарили майку БАТЭ

В субботу в Борисове архиепископ Тадеуш Кондрусевич совершил освящение новопостроенного костела сошествия Духа Святого.


Среди прочего, прихожане сделали несколько подарков архиепископу, в том числе подарили майку футбольного клуба БАТЭ с номером 75, пишет Nashaniva.com со ссылкой на catholic.by. Тадеушу Кондрусевичу — 75 лет, он известный футбольный любитель и до операции принимал участие в футбольных турнирах, организованных под эгидой католической церкви.
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