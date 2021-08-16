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В России придумали материал, который убивает коронавирус за секунду. Но пока неизвестно, будут ли делать и него маски - слишком дорого.





Новый материал, пишет kp.by, который уничтожает вирусы ( в том числе и COVID-19) и бактерии за несколько секунд, разработали в России. Защитные свойства материала и его безопасность для людей подтверждена Роспотребнадзором, пишет Известия. В перспективе из него можно делать маски, защитные костюмы, различные фильтры.





Новый материал – это нетканое полотно, в структуру которого входят активные органические молекулы. Они разрушают вирусы и бактерии, когда те попадают на поверхность материала. Так, SARS-CoV-2 при испытаниях был разрушен за секунду, так же, как вирус оспы кроликов. За несколько минут на новом материале погибли сибиреязвенная палочка и «черная плесень». Полотно обладает высокой воздухопроницаемостью и не затрудняет дыхание. Кроме того, с него возбудители не переносятся на другие поверхности, а утилизировать маски из нового материала можно вместе с бытовыми отходами, утверждают разработчики.





Тем не менее, эксперты сомневаются, что компании, производящие медицинские маски, начнут активно внедрять новый чудо-материал в свою технологию. Причина – изделия будут довольно дорогими.







