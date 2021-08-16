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В эфире показали новые кадры крушения военного самолета в небе над Барановичами

Следствие склоняется к версии о том, что 19 мая имела место ошибка техники, но никак не ошибка пилотов. Следственный комитет поделился кадрами, которые, видимо, это подтверждают.


Как прокомментировал  кадры крушения военного самолета Як-130 под Барановичами командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил генерал-майор Игорь Голуб на телеканале СТВ, майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко пытались набрать по возможности какую-то высоту в воздухе, чтобы увести самолет от населенного пункта.

 

 «Выходил опять этот отказ, они опять борются с этим самолетом, как на этих кадрах видно. И то решение, которое они приняли, было единственно возможное и верное, и это было их осознанное решение – направить самолет в эту точку», – сказал Игорь Голуб.

Следственный комитет также поделился записями из «черных ящиков» того, пишет 1reg.by, что происходило в этот момент в кабине.  Запись нечеткая с помехами, но благодаря ей становится понятно, что происходило в этот момент в кабине Як-130. В последние секунды перед крушением пилоты прокричали: «Помоги, Господи!».
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