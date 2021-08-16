+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Известный белорусский дизайнер установил «Жыве Беларусь» в знаковых местах: Вот что получилось

Известный художник и дизайнер Владимир Цеслер к годовщине борьбы белорусов за честные выборы выпустил серию работ с словами «Жыве Беларусь».


Знаменитый слоган «появился» на здании Администрации президента и Дворце Независимости, площади Победы и за пределами Беларуси — на месте знака HOLLYWOOD в Лос-Анджелесе и на Триумфальной Арке в Париже, правда в этой работе многие увидели арку в Могилеве, пишет the-village.me. А сегодня рукой Цеслера на Марсе появился БЧБ-флаг.





Автор: @vovatsesler
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]