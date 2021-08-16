



Миллион доз вакцины Sinopharm рассчитывают получить Беларусь в августе, об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Беларуси Александр Тарасенко в эфире телеканала СТВ.





По его словам, пишет Sputnik, данный вопрос активно рассматривается при участии МИД и посольства КНР.





"Поэтому планы в скором времени реализуются. Мы рассчитываем, что это произойдет в текущем месяце", - сказал Тарасенко.









Представитель Минздрава также отметил, что разработчики учитывают мутации вируса.





Вакцины разных производителей





Белорусы хотели бы возможность выбрать среди вакцин ту, которой больше доверяют, уточнил Тарасенко.





"Кто-то хочет Pfizer, AstraZeneca или Moderna привиться. В скором времени, конечно же, будем мы, как я и озвучил, рассматривать и доставку вакцины других производителей", — сказал он.





Замминистра уточнил, что определенные коррективы вносят также вопросы качества, цены и условий, необходимых для хранения препаратов.

По словам Тарасенко, иммунитет к COVID-19 есть в среднем у 38% белорусов.

Белорусская вакцина





Тарасенко также ответил на вопрос, когда стоит ждать первое применение белорусской вакцины. Он уточнил, что это случится не в текущем году. Препарат уже произведен в лаборатории, однако над ним необходимо провести еще работу.





"Сейчас стоит задача трансформировать и передать для промышленности, чтобы могла промышленность наша уже ее производить, выпускать в гражданский оборот. Но мы говорим, это уже выпуск — начало 2023 года" — подчеркнул представитель Минздрава.





Китайская вакцина в Беларуси





Как в июле сообщал посол Беларуси в Китае Юрий Сенько, за первые полгода Китай на бесплатной основе передал Беларуси 400 тысяч доз вакцин компании Sinopharm, ведутся переговоры о закупке коммерческой партии товара.

Кроме того, по его словам, в ближайшее время будет принято решение по производству вакцины совместно с Китаем.





Также Беларусь получила предложения от китайских компаний наладить на территории индустриального парка "Великий камень" производство вакцин по своим технологиям.





Напомним, что пока в Беларуси производится только российская вакцина "Спуткник V", промышленный выпуск на "Белмедпрепаратах" начался в феврале.





Планируется, что ежемесячно на белорусских мощностях будут выпускать до 500 тысяч доз препарата. Как производят вакцину - читайте в репортаже Sputnik.



