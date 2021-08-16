



Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета, пишет newsbel.by.





43-летний водитель автомобиля Citroën двигался со стороны Логойского тракта и в 18.15 сбил мужчину, который вышел на проезжую часть.





От полученных телесных повреждений пешеход скончался, устанавливается его личность.





Возбуждено уголовное дело.



