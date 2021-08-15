



Так, по словам Владимира Горбунова, предполагается, что белорусская вакцина от COVID-19 будет переноситься достаточно легко. Горбунов заметил, что все инактивированные вакцины «переносятся неплохо», в отличие от другого типа вакцин - аттенуированных.





- Хуже организмом переносятся живые, или аттенуированные, вакцины, которые изготовляются на основе ослабленных штаммов микроорганизма, - пояснил эксперт.





Кроме того, по мнению директора РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, при введении белорусской вакцины против «ковида» не исключено проявление побочных эффектов.





- Побочные эффекты не исключены, - предупредил он и перечислил. - Могут быть аллергические реакции, какие-то неспецифические симптомы: утомляемость, слабость и другие. Однако подавляющему числу людей инактивированные вакцины подходят без проблем.





Кроме того, Горбунов подчеркнул, что разрабатываемый белорусский препарат - это инактивированная цельновирионная вакцина. А ее преимущество от других вакцин в том, что в ней содержится почти весь спектр антигенов вируса. Он добавил, что данный тип вакцин известен человечеству уже многие десятки лет.





- Между тем самой эффективной считается живая вакцина, в основе которой лежит ослабленный микроорганизм, - заметил глава РНПЦ эпидемиологии и микробиологии.





Однако, подытожив, он объяснил, что в разработке белорусской вакцины против коронавируса было принято решение «пойти по пути известной технологии». И вот почему.





- В нынешних условиях нет времени заниматься с нуля разработкой более серьезных технологий. А эту вакцину можно получить достаточно быстро, причем с высокой надежностью и эффективностью, - заключил Горбунов.