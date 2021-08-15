Мужчина выбросил из окна чужого ребенка, получил всего два года «химии». Он также выплатит штраф в размере 40 базовых величин. Такой приговор вынес суд Лунинецкого района, пишет vb.by





44-летнего лунинчанина признали виновным в умышленном причинении менее тяжкого телесного повреждения, не опасного для жизни, но вызвавшего длительное расстройство здоровья. Хотя потенциально его поступок мог привести к смерти 4-летнего ребенка.





Напомним, инцидент, дошедший до суда, произошел в райцентре в ночь с 8 на 9 мая. Местная жительница попросила своего знакомого приглядеть за маленьким сыном и привезла ребенка к мужчине домой. Лунинчанин к тому моменту был прилично пьян, но женщину это не смутило.





В итоге, когда мать уехала, мужчина не смог успокоить ее чадо и просто выбросил его с балкона второго этажа. Ребенка нашли под окнами соседи, они же вызвали скорую и милицию. Малыша госпитализировали, он получил травмы, но выжил.





Судебное разбирательство завершено – лунинчанил получил ограничение свободы с направлением в ИУОТ и штраф, а мать – урок на будущее. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован или опротестован.