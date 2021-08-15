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Пьяный мужчина выбросил ребенка из окна и получил... два года "химии"

"Политическим" за комментарий в соцсети дают больше.

Мужчина выбросил из окна чужого ребенка, получил всего два года «химии». Он также выплатит штраф в размере 40 базовых величин. Такой приговор вынес суд Лунинецкого района, пишет vb.by

44-летнего лунинчанина признали виновным в умышленном причинении менее тяжкого телесного повреждения, не опасного для жизни, но вызвавшего длительное расстройство здоровья. Хотя потенциально его поступок мог привести к смерти 4-летнего ребенка.

Напомним, инцидент, дошедший до суда, произошел в райцентре в ночь с 8 на 9 мая. Местная жительница попросила своего знакомого приглядеть за маленьким сыном и привезла ребенка к мужчине домой. Лунинчанин к тому моменту был прилично пьян, но женщину это не смутило. 

В итоге, когда мать уехала, мужчина не смог успокоить ее чадо и просто выбросил его с балкона второго этажа. Ребенка нашли под окнами соседи, они же вызвали скорую и милицию. Малыша госпитализировали, он получил травмы, но выжил.

Судебное разбирательство завершено – лунинчанил получил ограничение свободы с направлением в ИУОТ и штраф, а мать – урок на будущее. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован или опротестован.
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