Год назад, 15 августа 2020 года, в Минске прощались с Александром Тарайковским. Почтить память протестующего, убитого вечером 10 августа на перекрёстке над станцией метро "Пушкинская", пришли тысячи людей.





15 августа 2020 года Еврорадио вело стрим с прощания с Александром Тарайковским. Горы цветов, слёзы и эмоции:













Тарайковский был убит, когда стоял напротив ряда силовиков в футболке и шортах, подняв обе руки вверх. Сначала пресс-служба МВД заявляла, будто он погиб от того, что у него в руках разорвалось взрывное устройство. Однако видео с нескольких ракурсов доказывает, что в его сторону выстрелил один из силовиков. После этого на футболке Тарайковского появилось пятно крови, он упал на асфальт и остался лежать.





Следственный комитет отказался заводить уголовное дело по факту гибели Александра Тарайковского. В то же время, суды уже назначили несколько реальных сроков заключения тем, кто почтил память убитого — например, написав на плитке на Пушкинской слова "Не забудем".