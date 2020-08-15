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Год назад Беларусь прощалась с Александром Тарайковским - как это было

В переходе на станции метро "Пушкинская" в тот день закончились цветы.

Год назад Беларусь прощалась с Александром Тарайковским - как это было
Последнее прижизненное фото Александра Тарайковского / Еврорадио
Год назад, 15 августа 2020 года, в Минске прощались с Александром Тарайковским. Почтить память протестующего, убитого вечером 10 августа на перекрёстке над станцией метро "Пушкинская", пришли тысячи людей.

15 августа 2020 года Еврорадио вело стрим с прощания с Александром Тарайковским. Горы цветов, слёзы и эмоции:



Тарайковский был убит, когда стоял напротив ряда силовиков в футболке и шортах, подняв обе руки вверх. Сначала пресс-служба МВД заявляла, будто он погиб от того, что у него в руках разорвалось взрывное устройство. Однако видео с нескольких ракурсов доказывает, что в его сторону выстрелил один из силовиков. После этого на футболке Тарайковского появилось пятно крови, он упал на асфальт и остался лежать.

Следственный комитет отказался заводить уголовное дело по факту гибели Александра Тарайковского. В то же время, суды уже назначили несколько реальных сроков заключения тем, кто почтил память убитого — например, написав на плитке на Пушкинской слова "Не забудем".
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