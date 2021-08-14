Как уже сообщала « Народная Воля », 13 августа судебные исполнители в очередной раз не смогли попасть в дом Юрия Чижа. Напомним, что дело касается взыскания долга (чуть меньше 300 000 белорусских рублей), который причитается бизнесмену Николаю Чукисову: есть решение суда Центрального района города Минска о принудительном вскрытии дома Чижа в Логожеске, вступившее в законную силу. Сам Чиж находится в СИЗО КГБ.





«Попытка совершения исполнительных действий 13 августа была неуспешной, так как судебному исполнителю был заявлен отвод, – рассказал «Народной Воле подробности адвокат Михаил Макаров. – Дело в том, что в отношении судебного исполнителя сейчас проводится проверка. Об отводе судебному исполнителю заявила представитель Юрия Чижа Наталья Березовская. По имеющимся у меня данным, Березовская является юрисконсультом кампании «Трайпл». Насколько я понимаю, она действует на основании доверенности от Юрия Чижа. Думаю, информацию о Березовской вы сможете найти в интернете».





Почему судебному заявителю заявлен отвод?

В прокуратуре Минской области находится заявление о незаконном вторжении в жилище и иные владения, которое написала Татьяна Чиж, дочь Юрия Чижа. Она убеждена, что сотрудники отдела принудительного исполнения Центрального района Минска пытались провести исполнительные действия на территории дома №19 в Логожеске, который принадлежит ее отцу, не уведомив об этом никого из членов семейства.





По указанию сотрудников отдела принудительного исполнения на территорию дома Чижа и прилегающую к нему территорию другого дома проник сотрудник кинологической службы, который увел собак, чтобы судебные исполнители могли войти на территорию.





«Народная Воля» рассказывала, что из-за собак судебные исполнители однажды уже не смогли попасть на территорию участка Чижа – они могли накинуться на незнакомых людей, а приехавшие сотрудники МЧС отказались обезвредить животных, поэтому и решили привлечь сотрудников кинологической службы.





Однако дочь Чижа отмечает, что после общения с незнакомцем собаки вели себя неестественно, например, несколько дней отказывались от еды.





А еще Татьяна Чиж замечает, что представители отдела принудительного исполнения вскрыли, но не закрыли за собой калитку, не предприняли никаких мер по пресечению доступа посторонних лиц на территорию ее дома и дома отца, а значит, не обеспечили сохранность имущества.





В общем, по всем этим и другим фактам будет проведена роверка, как и положено по закону. Выходит, пока она не закончится, судебные исполнители возьмут паузу и не будут больше пытаться попасть в дом Чижа?





«Я полагаю, что в этой ситуации можно заменить одного судебного исполнителя на другого», – говорит адвокат Михаил Макаров.





Кто такая Наталья Березовская?









«Чиновницы делали все возможное, чтобы адвокаты и риелторы не смогли сдать квалифицированный экзамен для получения лицензии, – рассказывали об этом деле представители правоохранительных органов. – Вопросы были такими сложными, что можешь готовиться день и ночь, но все равно не сдашь. Многие знали: лучше сразу подойти к чиновницам Минюста, договориться, дать взятку и спокойно получить свою лицензию».





Галина Гришковец получила восемь лет лишения свободы, Наталья Березовская – 4 года колонии с конфискацией имущества и штраф.



















