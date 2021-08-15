13 августа глава МВД Литвы Агне Билотайте заявила, что ситуация на границе с Беларусью стабилизировалась после решения не пускать в страну мигрантов.





«Эта неделя показывает, что ситуация стабилизировалась, но мы действительно не можем расслабляться и должны быть готовы к различным сценариям. Но должен сказать, что решение, которое было принято 2 августа, действительно приносит результаты», — сказала министр, передает BNS.





Напомним, в начале августа Билотайте приняла решение, что все службы, охраняющие госграницу, должны принять все необходимые меры из закона для охраны границы и сделать все, чтобы ее в неположенных местах не могли пересечь нелегалы. Просителей убежища решено направлять к ближайшему международному контрольно-пропускному пункту или в диппредставительство.





Она заявила, что за эту неделю не пустили в страну около 200 нелегалов. Общее количество со дня принятия решения – 1340 человек. В Литве приняли только 44 человек «по гуманитарных причинах».





Также 13 августа сообщили о первом иракце, который согласился покинуть лагерь для нелегалов и полетел в Ирак. Он получил 300 евро. Домой хотят вернуться еще 14 человек.





«Процесс начался, это только начало. Мы будем сохранять темпы возвращения нелегалов на родину», – сказала Билотайте, передает Delfi.lt.





Министр отметила, что теперь нелегальные мигранты идут в соседние страны. По ее словам, в Латвии со 2 августа задержаны 320 человек, в Польше — 515 человек, «поэтому нам важно координировать действия».





К тому же, стало известно, что президент Литвы Гитанас Науседа дал армии дополнительные полномочия по охране границы, пишет Sputnik.





Военные теперь могут проверять документы и проводить досмотр людей и транспортных средств, а также преследовать и задерживать лиц, которые отказываются подчиниться их требованиям. Решение приняли на три месяца, но могут продлить.





«Прорыв» границы









Как пишет БелТА, «отрабатывали действия по локализации конфликтной ситуации в пункте пропуска: пресечение попытки прорыва через границу транспортного средства и захвата заложника».





Пограничный наряд останавливал машину при помощи средств принудительной остановки. А водитель с пистолетом, захватывал заложника и выдвигал требование о его пропуске через границу. В то же время якобы пассажиры автомобилей на территории пункта пропуска организовывали акцию протеста против действий военнослужащих органов пограничной службы.





«Ситуация на границе в последнее время складывается непростая, потому что с сопредельных стран пытаются выдавить незаконных мигрантов. На учениях была смоделирована история, которая реально может возникнуть в любой момент», — заявил председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо.