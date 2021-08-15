Видео появилось на официальном сайте министерства обороны Латвии и датировано 13 августа. Вначале пограничники ведут небольшую группу мигрантов по железной дороге в сторону Латвии. Показательно, что группа сидит на рельсах возле указателя «Белорусская железная дорога».





После еще одна группа сидит на контрольно-следовой полосе, а силовики в экипировке и со щитами стоят со стороны белорусской границы и не пускают беженцев назад в Беларусь. Однако, ни на одном видео не видно, что мигранты пересекают границу Латвии.









Напомним, что с 11 августа Латвия усилила охрану границы с Беларусью полицейским спецназом. На укрепление охраны границы направили и 36 сотрудников полиции Латгальского района.





В августе 2021-го Латвия столкнулась с проблемой мигрантов, нелегально приходящих из Беларуси. 6-10 августа задержали почти 300 человек. Также правительство Латвии выделило 1,7 млн евро на постройку забора на границе с нашей страной.