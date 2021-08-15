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Видео Минобороны Латвии: беларуские пограничники вытесняют мигрантов в Латвию

Латвийские силовики сняли на видео белорусских пограничников, которые гонят группу беженцев по железной дороге и не дают им вернуться в Беларусь.

Видео появилось на официальном сайте министерства обороны Латвии и датировано 13 августа. Вначале пограничники ведут небольшую группу мигрантов по железной дороге в сторону Латвии. Показательно, что группа сидит на рельсах возле указателя «Белорусская железная дорога». 

После еще одна группа сидит на контрольно-следовой полосе, а силовики в экипировке и со щитами стоят со стороны белорусской границы и не пускают беженцев назад в Беларусь. Однако, ни на одном видео не видно, что мигранты пересекают границу Латвии.


Напомним, что с 11 августа Латвия усилила охрану границы с Беларусью полицейским спецназом. На укрепление охраны границы направили и 36 сотрудников полиции Латгальского района.

В августе 2021-го Латвия столкнулась с проблемой мигрантов, нелегально приходящих из Беларуси. 6-10 августа задержали почти 300 человек. Также правительство Латвии выделило 1,7 млн евро на постройку забора на границе с нашей страной.
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