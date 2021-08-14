Пресс-тур по-белорусски

Через считаные дни после того, как Литва начала выдворять мигрантов обратно в Беларусь, поток нелегалов через границу практически иссяк. Миграционный кризис, которым Минск пугал Европу, закончился так же быстро, как и начался, пишет rbc.ru





Литовский разворот

13 августа литовские пограничники заявили о том, что развернули в Беларусь всего около двух десятков мигрантов, которые пытались незаконно пересечь границу, и по гуманитарным соображениям разрешили остаться двоим. Таким образом, за десять дней Вильнюс добился существенной перемены в ситуации на белорусско-литовской границе.





Литва с 3 августа начала в принудительном порядке возвращать задержанных на границе нелегальных мигрантов в Беларусь. Александр Лукашенко в ответ распорядился закрыть «каждый метр» границы. В результате количество нарушений границы сразу снизилось в разы — с более чем 200 в день до почти единичных случаев.





Один из основных потоков беженцев шел через Гродно — от этого города близко и до польской, и до литовской границы. 11–12 августа корреспондент РБК не увидел в городе мигрантов (в основном, как сообщалось, это были выходцы из Ирака и Афганистана). Сотрудница одного из отелей в центре города рассказала РБК, что еще неделю назад в гостиницу пытались заселиться сразу 19 иракцев, но в последние три дня она не видела в городе ни одного араба.





На площади у железнодорожного вокзала Гродно несколько таксистов рассказали, что обычно беженцы просили довезти их до агрогородка Гожа в нескольких километрах от погранперехода Привалка либо до другого агрогородка Поречье, тоже недалеко от литовской границы.





На въезде в Поречье корреспондент РБК обнаружил пограничный патруль, который проверял паспорта всех въезжающих и спрашивал цель поездки. Беженцев в этом городке, по словам патрульных, больше нет. Корреспондент РБК их тоже не обнаружил.





Очевидным образом на ситуации сказалась и отмена авиарейсов из Ирака в Беларусь. Об их приостановке компания Iraqi Airways объявила 4 августа. А после этого начала эвакуацию иракцев из Беларуси. (При этом первыми о готовящейся приостановке рейсов объявили европейские дипломаты.)





Первый вывозной рейс был организован 9 августа — бортом Fly Baghdad на родину отправились 80 человек. 10 августа из Минска в Багдад вылетел последний на данный момент вывозной рейс для иракских беженцев. Boeing 777 Iraqi Airways прилетел в белорусскую столицу пустым, а улетел полным, рассказал корреспонденту РБК представитель иракского посольства в Беларуси, который сопровождал соотечественников в аэропорту.





Собеседник РБК в белорусском Госпогранкомитете (ГПК) признал, что после того, как литовцы усилили охрану границы, а Ирак свернул дополнительные авиарейсы в Беларусь, беженцев стало заметно меньше.





Впрочем, поток нелегалов в страны ЕС из Беларуси пока полностью не иссяк — те, кого не вывезли, направились в соседние Латвию и Польшу.





За среду и утро четверга (11–12 августа) в Латвии заявили о предотвращении попыток 91 человека нелегально перебраться в страну с территории Беларуси (всего с начала года на латвийском участке границы задержали 355 человек). При этом накануне Рига объявила режим чрезвычайной ситуации на граничащих с Беларусью территориях.





На польской границе на прошедших выходных были задержаны 349 человек. (В 2021 году всего был задержан 871 нелегал, а за весь прошлый год — 122.) В среду пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер объявил о том, что Польша усилит охрану границы с Беларусью.





Минский шантаж

Взрывной рост нарушений на границе произошел сразу после того, как в конце июня Лукашенко заявил о том, что больше не будет «защищать Европу», осуществляющую «гибридную» агрессию (ЕС ранее объявил о введении секторальных санкций и запрете полетов Belavia в Европу).





После этого «белорусский коридор» для мигрантов-арабов стал зеленым: если в марте 2021 года границу незаконно перешли восемь беженцев, в мае — 77, то в июне — уже 473, в июле — 2366.





Всего за 2021 год число нелегально пересекших границу Литвы со стороны Беларуси, по данным литовских властей, превысило 4 тыс. — в основном это были беженцы из Ирака (более 2,8 тыс.). При этом за весь 2020 год в Литву нелегально перешли всего 79 человек, и это были в основном белорусские граждане.





Минск отрицает, что миграционный кризис на границе Литвы был намеренно спровоцирован в ответ на действия ЕС. Заместитель председателя ГПК Роман Подлинев заявил РБК, что Беларусь не только не помогает мигрантам пересекать границу с Литвой, но и не закрывает глаза на их проход через свои пропускные пункты: «Если мы видим группу, то всегда задерживаем».





Но, сразу добавляет он, из-за напряженных отношений с соседями Беларусь была вынуждена усилить одни участки, ослабив другие. Подлинев также утверждает, что не все иракцы, что приезжают в Беларусь, обязательно беженцы, многие приехали как туристы.





В последние месяц-два в страну прибывали примерно по 600 человек в неделю, но «большинство улетают назад», сказал Подлинев. Этому, очевидно, способствует то, что для граждан Ирака действует упрощенный вариант оформления белорусской визы — ее можно получить прямо в минском аэропорту.





«Мы просто сосредоточились на участках, которые важны для нас», — осторожно объясняет РБК другой собеседник в ГПК (под важными подразумеваются те, с которых могут быть проникновения в Беларусь, а не из страны. — РБК).





Беженцы, по его словам, не переходят границу большими группами. Они растягиваются и пробуют пересечь ее поодиночке. «И у нас, например, на участке 30 срабатываний [сигнализации] и два УАЗа [для выезда на место нарушения]. Мы просто физически не можем их всех поймать, — говорит он, впрочем, не выражая по этом поводу особого сожаления. — Если они ушли — ну и ладно».





Иракец по имени Ракиб, который собирался улететь в Багдад вывозным рейсом 10 августа, на плохом английском подтвердил РБК, что белорусские пограничники не мешали пересекать границу, но на другой стороне их встретили литовские пограничники с собаками. Они стреляли в воздух и заставили повернуть назад.





Ракиб пытался пересечь границу несколько раз. Он показал видео, снятое на подъездах к границе, — на обочине дороги видно с десяток машин такси, привозивших таких же беженцев.





Большинство приехавших из Ирака не говорят по-английски, объясняться с ними приходится через Google-переводчик.





«Мы не смогли добраться до Европы. Они закрыли границы и избили [нас], забрали деньги и мобильный. В нашей стране было много войн, свободы нет», — сообщил через переводчик корреспонденту РБК молодой иракец Мустафа.





Он пытался перебраться в Литву и Польшу с семьей — неудачно. На вопрос, почему они прекратили попытки прорваться через границу, Мустафа ответил: «Если мы снова вернемся, они убьют нас». Он также собирался улететь обратно в Ирак 10 августа.





Беженцы рассказывают, что узнали о белорусском маршруте из арабоязычных групп в соцсетях, в частности в Facebook. Как правило, они покупали не билеты, а так называемые туры у иракских туристических компаний — в пакет входит билет на самолет, помощь с оформлением белорусской визы, инструкции по пересечению границы, иногда ночь или несколько в белорусской гостинице.





Пресс-тур по-белорусски

11 августа Минск предпринял попытку показать зарубежным СМИ, что власти страны не помогают мигрантам в путешествии до границы. ГПК пригласил журналистов Sky News, CNN, The New York Times и РБК, которые остались в стране после прошедшей 9 августа большой пресс-конференции Лукашенко, чтобы обсудить, куда имеет смысл организовать пресс-тур, чтобы корреспонденты сами смогли оценить ситуацию с беженцами на границе.





В здании ГПК за круглым столом, под портретом Лукашенко, журналистов ждали Роман Подлинев, замначальника управления ГПК Алексей Сытенков и несколько работников белорусского МИДа.





Первым делом пограничники показали несколько видеозаписей с ранеными иракцами, обнаруженными на пограничной полосе, — это были иллюстрации того, что Литва грубо нарушает права человека. Вильнюс игнорирует тех, кто «бежит от войны», сказал Подлинев, но вместе с тем объявляет о готовности принимать белорусов, бегущих от политических репрессий. «Это пример двойных стандартов», — заключил зампред ГПК.





Журналисты предложили скорее ехать на границу. Подлинев согласился, но настоял на том, чтобы сначала заехать в Вороновскую больницу — посмотреть на беженца, которому литовские пограничники, по его словам, сломали ноги, тем более что это по дороге.





На выходе из здания журналистов сфотографировал на телефон некто, представившийся корреспонденту РБК сотрудником пресс-службы ГПК. А через несколько минут эта фотография появилась в одном из провластных белорусских телеграмм-каналов.





На втором этаже Вороновской больницы в зал, оборудованный под пресс-центр, к журналистам самостоятельно пришел беженец со «сломанными» ногами. Он назвался Хусейном и через переводчика рассказал, что ему удалось пересечь границу с Литвой в группе из нескольких человек. Он прошел полпути до Каунаса, сдался полиции, чтобы получить статус беженца, но его избили и отправили назад. В конце Хусейн встал и показал израненные щиколотки в зеленке.





Затем слово взял пресс-секретарь ГПК Антон Бычковский. Он заявил, что «в интернет просочилась информация» о приезде журналистов на границу и поэтому литовские пограничники отошли вглубь своей территории и прекратили выдворять мигрантов. Поэтому на границе сейчас делать нечего, заключил он, на полосе нелегалов нет. И предложил поговорить с еще одним раненым в Вороновской больнице.





На вопрос РБК, как в интернет просочилась информация, Бычковский ответил, что журналистов у ГПК сфотографировал «пользователь соцсетей». На замечание РБК, что автор фотографии представился сотрудником пресс-службы ведомства, Бычковский сказал, что этого не может быть. Сытенков предложил не спорить — почему ушли литовцы, неважно, важно, что их на границе нет.





В итоге представители ГПК все-таки отвезли журналистов на границу — на хорошо оборудованный, образцово-показательный участок с забором, системой оповещения, колючей проволокой и камерами. Ни мигрантов, ни жертв зверств литовской погранслужбы там, естественно, не было — только сплошные доказательства того, что Беларусь безупречно охраняет свою границу.