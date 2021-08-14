



В Белгидромете обещают до 30-31 градуса со знаком плюс и грозы. Практически во всех областях страны будет жарко, из-за чего объявлен желтый уровень опасности.





Особенно «жарить» будет в Гомельской и Могилевской областях.





Температура воздуха в ночные часы не опустится ниже 10-16 градусов. А днем можно ожидать до 24-31 градуса со знаком плюс.





Завтра будет облачно с прояснениями, вероятны кратковременные дожди, также могут прогреметь грозы.





Местами на дорогах ночью и утром туман, ветер юго-западный умеренный, местами порывистый, пишет newsbel.by.







