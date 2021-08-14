Желтый уровень опасности из-за жары объявлен в Беларуси 15 августа
Жара не отступает, в воскресенье, 15 августа 2021 года, сохранится жаркая погода с дождями и туманами.
В Белгидромете обещают до 30-31 градуса со знаком плюс и грозы. Практически во всех областях страны будет жарко, из-за чего объявлен желтый уровень опасности.
Особенно «жарить» будет в Гомельской и Могилевской областях.
Температура воздуха в ночные часы не опустится ниже 10-16 градусов. А днем можно ожидать до 24-31 градуса со знаком плюс.
Завтра будет облачно с прояснениями, вероятны кратковременные дожди, также могут прогреметь грозы.
Местами на дорогах ночью и утром туман, ветер юго-западный умеренный, местами порывистый, пишет newsbel.by.
19:03 14/08/2021
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