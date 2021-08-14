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Изменение климата заставит британцев отказаться от мяса

На вкусовые привычки жителей Великобритании могут повлиять цены на мясо и климатические изменения.

Фото из открытых интернет-источников

Молодые люди уже едят меньше мяса, требования борьбы с изменением климата лишь ускорят эту тенденцию, сообщает 1prof.by со ссылкой на британский портал inews.

По мнению экспертов, к середине века вегетарианские и веганские блюда могут стать стандартными в меню школ, университетов и ​​других учреждениях по всей стране. Ожидается, что к тому времени британские сельхозугодья перестанут быть пастбищами, а превратятся в леса и заповедники. 

Профессор Марк Маслин – эксперт по вопросам изменения климата из Университетского колледжа Лондона, считает, что изменение школьного меню поможет детям полюбить здоровую пищу с низким содержанием углерода. В свою очередь это заставит предприятия разрабатывать вкусные вегетарианские и веганские блюда.

Некоторые компании уже сокращают объемы использования мяса в своём производстве или полностью отказываются от него.

На продовольственную систему Великобритании приходится около 20% выбросов углерода в стране. По оценкам Комитета по изменению климата, чтобы добиться нулевых показателей, необходимо будет на пятой части сельскохозяйственных угодий посадить деревья. Ради восстановления природы людям придётся есть еще меньше мяса и молочных продуктов.

Изменение рациона питания – это лишь один из шагов, которые по утверждению экспертов позволят Великобритании прийти к нулевым выбросам. В планах – развитие велосипедного движения, смена автомобилей на электромобили и сокращение полётов.
Источник: Иван Вишневский
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