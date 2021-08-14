У побережья Гаити объявили угрозу цунами из-за землетрясения магнитудой 7,2
Магнитуда землетрясения у побережья Гаити увеличена до 7,2, объявлена угроза цунами.
© AP Photo / Matias Delacroix
Магнитуда землетрясения у побережья Гаити увеличена до 7,2, объявлена угроза цунами, сообщает американский центр по предупреждению о цунами (NWS), пишет РИА Новости.
"Землетрясение... магнитудой 7,2 произошло в регионе Гаити... На основе имеющихся данных... прогнозируем опасные волны цунами", - говорится в заявлении NWS.
Ранее Геологическая служба США (USGS) сообщала, что магнитуда землетрясения составила 7.
16:56 14/08/2021
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