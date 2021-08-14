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Весь экипаж разбившегося пожарного самолета Бе-200 погиб

Все члены экипажа пожарного самолета Бе-200, который разбился на юго-востоке Турции 14 августа, погибли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV.


Фото: Пресс-служба Госкорпорации Ростех

Уточняется, что экипаж самолета состоял из восьми человек, в их числе были пять российских военнослужащих и три представителя Турции.

Самолет принадлежал Минобороны России. Как уточнили в министерстве, пишет Лента.Ру, самолет разбился около 15:10 по московскому времени в районе населенного пункта Адана. Воздушное судно заходило на посадку после тушения нескольких очагов природных пожаров на территории Турции.

Минобороны России уже направило свою комиссию к месту авиакатастрофы для выяснения причин произошедшего.

О крушении Бе-200 на юго-востоке Турции стало известно ранее 14 августа. Сообщалось, что данный самолет был арендован турецкими властями у России для тушения пожаров.
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