







Как отмечают в областном КГК, результаты проверок из года в год показывают одни и те же проблемы: проведение ремонтов, уборка территорий и подписание паспорта готовности, пишет «Вечерний Гродно».





— Не всегда неудовлетворительное состояние учреждений образования связано с ограниченным финансированием. Зачастую это следствие человеческого фактора: нерасторопность и бесхозяйственность руководителей, — рассказали в ведомстве.





В связи с этим в КГК Гродненской области будет работать «горячая линия», позвонив на которую все желающие анонимно смогут сообщить об известных им фактах нарушений и недостатков.





Работать она будет с 16 августа по 10 сентября. Телефоны в Гродно: 79-88-40 и 79-88-24.