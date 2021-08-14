Появился бесплатный онлайн-курс по изучению белорусского языка

Появился бесплатный онлайн-курс по изучению белорусского языка. Общественная кампания "Годна" начала языковое шоу "Гоман". Его ведущие — Андрей Такинданг и Алексей Шеин. Онлайн-курс включает 12 занятий. В рамках курса "собрано самое важное о белорусском языке": полезный контент, языковой юмор, интересные факты о Беларуси, выборка лучшего из белорусской культуры.