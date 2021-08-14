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Гродненский облисполком намерен ликвидировать детский хоспис

Гродненский облисполком направил в суд исковое заявление о ликвидации гродненского детского хосписа, сообщила его директор Ольга Величко в Facebook.



"Главное управление юстиции Гродненского областного исполнительного комитета в ответ на ваше очередное обращение, связанное с пятым пакетом санкций, сообщает о направлении в Гродненский областной суд искового заявления о ликвидации общественного благотворительного объединения "Гродненский детский хоспис", - сказано в уведомлении, которое получила Величко.


Директор хосписа отметила, что вместе с коллегами воспринимают эти события "оптимистично и реалистично".

Как сообщалось, пишет Смартпресс, в отношении директора Гродненского детского хосписа возбуждено уголовное дело по факту хищения имущества общественной организации. В настоящее время она скрывается от органов уголовного преследования и находится за пределами Беларуси. 
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