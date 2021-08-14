



Совет министров распорядился выделить в этом году из резервного фонда Алексанндра Лукашенко 206,35 млн рублей на финансирование расходов, связанных с дополнительным повышением зарплаты бюджетников. Деньги также предназначаются для выплаты надбавок медработникам, пишет blizko.by. Это предусмотрено постановлением правительства №460 от 12 августа, которое с официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. Оно вступает в силу после опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 4 мая.

Как распределятся средства?





187,94 млн рублей будут перечислены консолидированным бюджетам областей в виде межбюджетных трансфертов.





18,586 млн рублей направят госорганам. Эти средства будут переданы Республиканскому госпиталю и областным медслужбам Департамента финансов и тыла МВД, войсковым частям и медучреждениям Минобороы, а также РНПЦ и ряду учреждений здравоохранения республиканского уровня, которые находятся в ведении Минздрава и Минспорта.





Одновременно правительство приняло решение повысить со 195 до 198 рублей базовую ставку, к которой привязаны зарплаты бюджетников.



























