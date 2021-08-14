



Мириады загрузок и выгрузок, сообщений и поисков, отправленных и полученных сообщений, прослушиваний и потоковой передачи происходят каждую минуту во всемирной паутине.





Новое исследование World economic forum показало, что каждую минуту происходило в Интернете в 2021 году.













Выяснилось, что каждые 60 секунд на YouTube загружается более 500 часов контента, а в Instagram публикуются 695 тысяч историй.





Через WhatsApp и Facebook Messenger было отправлено около 70 млн сообщений, пишет belmarket.by. В ту же минуту на Tinder было сделано два миллиона свайпов, а в Интернете было потрачено 1,6 млн долларов США.



