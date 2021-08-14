



"Исходя из опубликованного в сети видео не ясно, когда имел место факт, на каком участке границы и что за человек передвигался. Форму одежды определить невозможно, принадлежность пограничных столбов также тяжело идентифицировать", - пояснил interfax.by официальный представитель ГПК Антон Бычковский.





Он отметил, что утверждать при этом, что на видео белорусский пограничник и событие происходило именно на белорусско-литовской границе, нет никаких оснований.





Кроме того, как утверждает Бычковский, никакой официальной информации от литовской стороны в Госпогранкомитет не поступало.





Также официальный представитель ГПК обратил внимание на то, что "белорусские пограничники по одному на границе не несут службу".







