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ГПК опроверг факт нарушения белорусским пограничником госграницы Литвы

В Госпогранкомитете Беларуси опровергли информацию о нарушении белорусским пограничником границы Литвы.


"Исходя из опубликованного в сети видео не ясно, когда имел место факт, на каком участке границы и что за человек передвигался. Форму одежды определить невозможно, принадлежность пограничных столбов также тяжело идентифицировать", - пояснил interfax.by официальный представитель ГПК Антон Бычковский.

Он отметил, что утверждать при этом, что на видео белорусский пограничник и событие происходило именно на белорусско-литовской границе, нет никаких оснований.

Кроме того, как утверждает Бычковский, никакой официальной информации от литовской стороны в Госпогранкомитет не поступало.

Также официальный представитель ГПК обратил внимание на то, что "белорусские пограничники по одному на границе не несут службу".
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