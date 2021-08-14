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Медовый Спас и начало Успенского поста: что нельзя делать на Маковея 14 августа

Ежегодно 14 августа православные празднуют Медовый Спас. Этот праздник еще называют Маковея.


В церковном православном календаре 14 августа празднуется Происхождение честных древ животворящего Креста Господня, а также почитается память братьев Маккавеев, которые приняли мученическую смерть за веру - отсюда и пошло второе название праздника.

С 14 августа начинается Успенский пост (он длится до 28-го числа), который по важности приравнивается к Великому. Поэтому важно приготовиться к строгим ограничениям, не переедать, чтобы не было проблем со здоровьем.

Перед 14 августа пчеловоды собирают мед, пишут Подробности, который несут в церковь для освящения.

На Медовый Спас принято печь медовые пряники, коржи. В них можно добавлять мак, который как раз созревает к этому времени.

Накануне нужно обязательно убрать в доме, постирать.

Что святить в церкви на Маковея

В Медовый Спас святят воду, мед и мак с нового урожая, овощи и фрукты с нового урожая. Считается, что мед в этот день становится целебным.

Также святят специальные букеты, в которые вплетают дозревшие коробочки мака, цветы, мяту, другие растения. После чего такие букеты становятся оберегами в доме на целый год. Прошлогодний букет нельзя выбрасывать, его сжигают.

Что нельзя делать на Медовый Спас 2021

Работать, заниматься домашними делами (шить, убирать, стирать).
Ссориться и желать другим зла.
Устраивать шумные застолья, громко говорить, ругаться.
Употреблять запрещенную в Успенский пост пищу.

Приметы на Медовый Спас

С первой ложкой освященного меда нужно загадывать желание.
Перелетные птицы покидают свои гнезда и улетают на юг - ночи будут становиться холоднее.

Медовый Спас непредсказуем - погода может быть абсолютно любой. По этому поводу говорят "У первого Спаса всего в запасе".
Источник: Мария Майорова
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