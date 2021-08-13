В МВД предупредили о мошеннической рассылке от имени АЗС "Газпромнефть"
Очередной фальшивый розыгрыш замечен в интернете, на этот раз мошенники распространяют информацию от имени АЗС "Газпромнефть", сообщили в пресс-службе МВД Беларуси в пятницу.
"В мессенджерах снова зафиксирована мошенническая рассылка о проведении акции от имени АЗС "Газпромнефть". Потенциальным жертвам предлагают пройти лёгкий опрос, рассказать о розыгрыше друзьям и выиграть значительную сумму", - рассказала в своем телеграм-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.
Она пояснила, пишет interfax.by, что указанная информация является фейком.
В компании "Газпромнефть – Белнефтепродукт" также подтвердили, что данную акцию они не проводят, и напомнили, что перечень актуальных акций всегда можно изучить на официальном сайте предприятия.
"Мошеннический розыгрыш чаще всего можно легко опознать, даже не вникая в суть рассылки – злоумышленники обещают получение нереально больших сумм выигрышей без каких-либо усилий", – напомнили в управлении по противодействию киберпреступности.
Там отметили, что обещание легких денег в интернете является первым признаком мошенничества.
"Прежде чем участвовать в каких-либо рекламных розыгрышах, стоит проверить официальные информационные ресурсы указанных организаций, которые могут подтвердить, проводится ли вообще подобный конкурс. При этом не стоит переходить по ссылкам от неизвестных, а вводить адрес, либо поисковый запрос в браузере следует вручную", - напомнили правоохранители.
21:49 13/08/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение