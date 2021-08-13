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В МВД предупредили о мошеннической рассылке от имени АЗС "Газпромнефть"

Очередной фальшивый розыгрыш замечен в интернете, на этот раз мошенники распространяют информацию от имени АЗС "Газпромнефть", сообщили в пресс-службе МВД Беларуси в пятницу.



"В мессенджерах снова зафиксирована мошенническая рассылка о проведении акции от имени АЗС "Газпромнефть". Потенциальным жертвам предлагают пройти лёгкий опрос, рассказать о розыгрыше друзьям и выиграть значительную сумму", - рассказала в своем телеграм-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Она пояснила, пишет interfax.by, что указанная информация является фейком.

В компании "Газпромнефть – Белнефтепродукт" также подтвердили, что данную акцию они не проводят, и напомнили, что перечень актуальных акций всегда можно изучить на официальном сайте предприятия.

"Мошеннический розыгрыш чаще всего можно легко опознать, даже не вникая в суть рассылки – злоумышленники обещают получение нереально больших сумм выигрышей без каких-либо усилий", – напомнили в управлении по противодействию киберпреступности.

Там отметили, что обещание легких денег в интернете является первым признаком мошенничества.

"Прежде чем участвовать в каких-либо рекламных розыгрышах, стоит проверить официальные информационные ресурсы указанных организаций, которые могут подтвердить, проводится ли вообще подобный конкурс. При этом не стоит переходить по ссылкам от неизвестных, а вводить адрес, либо поисковый запрос в браузере следует вручную", - напомнили правоохранители.
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