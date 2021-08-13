







"В мессенджерах снова зафиксирована мошенническая рассылка о проведении акции от имени АЗС "Газпромнефть". Потенциальным жертвам предлагают пройти лёгкий опрос, рассказать о розыгрыше друзьям и выиграть значительную сумму", - рассказала в своем телеграм-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.





Она пояснила, пишет interfax.by, что указанная информация является фейком.





В компании "Газпромнефть – Белнефтепродукт" также подтвердили, что данную акцию они не проводят, и напомнили, что перечень актуальных акций всегда можно изучить на официальном сайте предприятия.





"Мошеннический розыгрыш чаще всего можно легко опознать, даже не вникая в суть рассылки – злоумышленники обещают получение нереально больших сумм выигрышей без каких-либо усилий", – напомнили в управлении по противодействию киберпреступности.





Там отметили, что обещание легких денег в интернете является первым признаком мошенничества.





"Прежде чем участвовать в каких-либо рекламных розыгрышах, стоит проверить официальные информационные ресурсы указанных организаций, которые могут подтвердить, проводится ли вообще подобный конкурс. При этом не стоит переходить по ссылкам от неизвестных, а вводить адрес, либо поисковый запрос в браузере следует вручную", - напомнили правоохранители.







