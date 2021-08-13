



"Биоматериал находится на расшифровке, но мы подозреваем, что это индийский штамм"", - приводятся в сообщении в телеграм-канале ведомства слова замминистра здравоохранения, главного санитарного врача Беларуси Александра Тарасенко.





"Как показывает анализ ситуации - коронавирус "завезли" дети. Первые случаи стали регистрироваться спустя 7 дней после заезда. Мы знаем, что укладывается в инкубационный период, поэтому такие случаи не исключены. Зарегистрированы случаи заболевания и среди персонала", - добавил Тарасенко.





Он также сообщил, пишет interfax.by, что "на некоторое время в центре будут запрещены массовые мероприятия, сейчас введен масочный режим - дети с 6 лет носят маски в закрытых помещениях, а в зданиях проводится постоянная дезинфекция".





В Минздраве заверили, что ситуация в центре стабилизировалась, продолжаются противоэпидемические мероприятия. В частности, в центре работает комиссия Минздрава во главе с первым замминистра Еленой Богдан и замминистра образования Александром Кадлубаем.





"Для максимального выявления бессимптомных носителей сегодня проведены экспресс-тесты всем детям, педагогам и сотрудникам", - проинформировали в ведомстве. "Это важно, так как с детьми приехали педагоги - это учителя школ, в которых дети учатся. Родители с пониманием отнеслись к ситуации", - отметили там.





"Планируется, что дети по окончании периода изоляции будут повторно протестированы и будут выезжать из центра организованно. В случаях, если по каким-то причинам родители будут забирать детей до окончания момента изоляции - весь комплекс мероприятий будет им проведен по месту жительства", - говорится в сообщении Минздрава.





В министерстве добавили, что из резерва Минздрава в детский оздоровительный центр переданы экспресс-тесты для определения антигена, а также запас масок, респираторов, комбинизонов, дезсредств, пульсокстметры и бесконтактный термометр.





Как рассказала начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Людмила Кеда, "мы разграничили потоки детей: определили корпуса для размещения здоровых детей и тех, у кого положительный тест на коронавирус". "Дети, которые имеют клиническую симптоматику, переведены для лечения в Островецкую ЦРБ. Там развернуты койки для их лечения. Дети, у которых есть температура, головная боль, першение в горле и другие симптомы, будут переводиться в больницу для детального дообследования и лечения в условиях стационара. В центре остаются ребята с положительным тестом, однако с бессимптомным течением заболевания", - сообщила Кеда.







