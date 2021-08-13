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МВД: резиденты ПВТ оказались втянуты в кибератаки на белорусские вузы

Милиция сообщает, что установила участников DDoS-атак на сайты БГУ и БГМУ осенью 2020 года. Некоторые участники задержаны, возбуждено уголовное дело, в атаки «втянуты некоторые ИТ-компании», пишет Reform.by со ссылкой на пресс-службу МВД.


По данным министерства внутренних дел, атаки организовали кибер-партизаны — создали специальный сервис и «предложили пользователям стать участниками автоматической бот-сети» для атаки. В итоге «доступ к интернет-ресурсам вузов был временно недоступен». А самим вузам был причинён «не только материальный, но и репутационный ущерб». 

По информации милиции, пишет dev.by, установлены тысячи участников кибератак. В основном это студенты. Некоторые из самых активных — задержаны и «дают признательные показания», у них изъяли компьютерную и мобильную технику. Возбуждено уголовное дело по ст. 351 УК «Компьютерный саботаж».

Также МВД сообщает, что в бот-сети оказались втянуты и некоторые ИТ-компании — резиденты ПВТ, чьи отдельные сотрудники «поддались на провокацию». Руководству этих компаний предстоит полностью возместить нанесённый ущерб вузам.
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