Юрист штаба Бабарико Илья Салей уехал из Беларуси
Адвокат Илья Салей уехал из Беларуси, сообщает штаб Виктора Бабарико. Сейчас он находится в Варшаве.
Илья Салей в Варшаве / instagram.com
Своё решение он объяснил приговором, вынесенным Виктору Бабарико, и закрытым судом над Марией Колесниковой и Максимом Знаком. Как и они, Салей входил в предвыборный штаб Бабарико.
"Решение оказалось самым сложным из принятых мной наедине с собой за последний год (а их было немало), и я до последнего момента искренне надеялся, что мне не придётся его принимать, но на сегодняшний день именно такое решение кажется мне единственным возможным и в той или иной степени устраивающим всех", — написал Салей, передает Еврорадио.
Салея задержали в сентябре 2020-го, но через некоторое время выпустили (сперва под домашний арест). Он говорит, что в последнее время был на свободе под залогом, поэтому за его побег кроме него самого никто ответственности не понесёт.
19:04 13/08/2021
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