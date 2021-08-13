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Юрист штаба Бабарико Илья Салей уехал из Беларуси

Адвокат Илья Салей уехал из Беларуси, сообщает штаб Виктора Бабарико. Сейчас он находится в Варшаве.

Илья Салей в Варшаве / instagram.com​

Своё решение он объяснил приговором, вынесенным Виктору Бабарико, и закрытым судом над Марией Колесниковой и Максимом Знаком. Как и они, Салей входил в предвыборный штаб Бабарико. 

"Решение оказалось самым сложным из принятых мной наедине с собой за последний год (а их было немало), и я до последнего момента искренне надеялся, что мне не придётся его принимать, но на сегодняшний день именно такое решение кажется мне единственным возможным и в той или иной степени устраивающим всех", — написал Салей, передает Еврорадио.

Салея задержали в сентябре 2020-го, но через некоторое время выпустили (сперва под домашний арест). Он говорит, что в последнее время был на свободе под залогом, поэтому за его побег кроме него самого никто ответственности не понесёт.
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