Фото: юноша открыл огонь по подросткам, среди них есть раненый (Виталий Носач, РБК-Украина)





Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу спикера полиции региона Татьяну Погукай.





Около 23:30 полиция получила сообщение о том, что 17-летний юноша открыл огонь из пневматического ружья в направлении компании детей, которые гуляли неподалеку от дома на улице Смирнова. В результате стрельбы парень попал в 13-летнего подростка.





"13-летний парень с пулевым ранением брюшной полости и повреждением внутренних органов госпитализирован в Лисичанской детской больницы", - отмечает Погукай.





После задержания правоохранители осмотрели винтовку калибра 4,5 мм. На оружии отсутствовали маркировка и номера.