Скульптура «Советская Белоруссия» вернется в московское метро «Белорусская»
Московский метрополитен вновь установит скульптуру «Советская Белоруссия», которая с 1952 года до 90-х годов 20 века находилась на станции «Белорусская» Кольцевой линии столичной подземки у торцевой стены на платформе. Позже на месте скульптуры начали строить новый выход из метро, и ее пришлось убрать. Об этом сообщается на Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
Скульптуру уже полностью восстановили и нашли ей новое место на станции-сестре: в торцевой части «Белорусской» Замоскворецкой линии, добавили в департаменте, пишет Газета.Ру.
Московское метро — это не просто транспорт, но и настоящий подземный музей — 48 станций являются объектами культурного наследия. «В прошлом году мы получили лицензию Минкульта на право самостоятельной реставрации, и понимаем, какая это огромная ответственность. Мы бережно относимся к каждой станции, каждой детали, и хотим сохранить и восстановить эти объекты для будущих поколений. Недавно вернули много исторических элементов на станцию «Смоленская», теперь возвращаем скульптуру «Советская Белоруссия» на станцию «Белорусская»», — написал глава департамента Максим Ликсутов.
Источник: Николай Корсаков
18:33 13/08/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение