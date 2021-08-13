







Скульптуру уже полностью восстановили и нашли ей новое место на станции-сестре: в торцевой части «Белорусской» Замоскворецкой линии, добавили в департаменте, пишет Газета.Ру.





Московское метро — это не просто транспорт, но и настоящий подземный музей — 48 станций являются объектами культурного наследия. «В прошлом году мы получили лицензию Минкульта на право самостоятельной реставрации, и понимаем, какая это огромная ответственность. Мы бережно относимся к каждой станции, каждой детали, и хотим сохранить и восстановить эти объекты для будущих поколений. Недавно вернули много исторических элементов на станцию «Смоленская», теперь возвращаем скульптуру «Советская Белоруссия» на станцию «Белорусская»», — написал глава департамента Максим Ликсутов.







