







— Во-первых, мы считаем несправедливым то, что человек, вышедший на пенсию, но при этом продолжающий трудиться, платит в пенсионный фонд отчисления, которые не оказывают влияния ни на трудовой стаж, ни на размер пенсии, — отметил А. Щекович. — И второе — пенсия должна быть пропорциональна вложенному труду. Работник, который постоянно занимался саморазвитием, повышением квалификации, имеет право получать более высокие выплаты, чем тот, кто просто отсиживался на работе, сообщает «Минск-Новости».





Безусловно, требуется время для того, чтобы решить, как именно можно реализовать предложения профсоюзов. Возможно, для этого стоит изучить опыт других стран.





— В любом случае, реформа пенсионной системы — это длительный и нелегкий процесс, — отметил гость программы.