В Гродно 9-летняя девочка, чтобы примирить ссорящихся родителей, выпрыгнула с пятого этажа
Поздно вечером 9 августа поступило сообщение: в одну из гродненских больниц доставлена 9-летняя девочка с многочисленными травмами.
Предварительно установлено, пишет newgrodno.by со ссылкой на «Минск-Новости», что ребенок находился дома с родителями, между которыми произошел конфликт.
Чтобы привлечь к себе внимание и примирить маму и отчима, девочка обернулась в подушки и одеяла и выпрыгнула из окна 5-го этажа.
Лежащую на земле девочку обнаружили прохожие и вызвали скорую помощь. Она была доставлена в больницу, и сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
По данному факту Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета проводится проверка.
18:16 13/08/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение