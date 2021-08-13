



Предварительно установлено, пишет newgrodno.by со ссылкой на «Минск-Новости», что ребенок находился дома с родителями, между которыми произошел конфликт.





Чтобы привлечь к себе внимание и примирить маму и отчима, девочка обернулась в подушки и одеяла и выпрыгнула из окна 5-го этажа.





Лежащую на земле девочку обнаружили прохожие и вызвали скорую помощь. Она была доставлена в больницу, и сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.





По данному факту Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета проводится проверка.