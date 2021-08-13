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Huawei с художником JoJoesArt выпустили fantasy-циферблаты для умных часов

Huawei в коллаборации с немецким художником JoJoesArt – Йонасом Йодике – представили шесть новых дизайнов циферблатов для смарт-часов. Новые дизайны уже доступны пользователям в фирменном магазине циферблатов компании.


JoJoesArt — немецкий digital-художник Йонас Йодике. Йонас начал свою профессиональную карьеру в 2010 году, когда стал делиться творчеством в Интернете, пишет АИФ. С тех пор его работы ценят и покупают по всему миру, они появляются на обложках книг и в известных журналах, таких как Heartfulness или Forbes. Йонас также сотрудничает с крупными компаниями Walmart, Adobe, Winsor&Newton и другими. В своих работах JoJoesArt создает фантазийные миры, главными героями которых становятся дикие животные и птицы.

Работа с JoJoesArt для компании Huawei – это только начало, в дальнейшем планируется сотрудничество и с другими современными художниками. Установить новые дизайны можно в приложении Huawei Здоровье - раздел «Устройства» - подраздел «Циферблаты».
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