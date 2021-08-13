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МакSим выпишут из больницы

Певицу МакSим (Марину Абросимову) в пятницу выписывают из больницы, она продолжит лечение дома, сообщила РИА Новости ее представитель.



Артистка была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких 19 июня, при этом тест на коронавирус у нее был отрицательным. Несколько недель она находилась в искусственной коме.

3 августа представитель МакSим сообщила РИА Новости, что певица в сознании и идет на поправку. 9 августа она рассказала, что пациентку переводят из реанимации в общую палату.

"Марину сегодня выписывают. Она будет продолжать лечение на дому", - сказала собеседница агентства.

Марина Абросимова, более известная под псевдонимом МакSим, - российская певица и автор песен. Широкую известность приобрела в середине 2000-х годов после выхода альбома "Трудный возраст", пишет ru.oxu.az.
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