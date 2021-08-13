МакSим выпишут из больницы









Артистка была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких 19 июня, при этом тест на коронавирус у нее был отрицательным. Несколько недель она находилась в искусственной коме.





3 августа представитель МакSим сообщила РИА Новости, что певица в сознании и идет на поправку. 9 августа она рассказала, что пациентку переводят из реанимации в общую палату.





"Марину сегодня выписывают. Она будет продолжать лечение на дому", - сказала собеседница агентства.



