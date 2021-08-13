Двухвековую усадьбу дворянского рода Рудницких продали за 29 рублей
12 августа усадьба Рудницких в деревне Осада Дедино Миорского района была продана за одну базовую величину, дому более 200 лет.
Усадебный дом Рудницких, построенный в 1810-1820 годах в деревне Осада Дедино Миорского района. Фото butb.by
Новый собственник усадебного дома Рудницких, который является историко-культурной ценностью 2 категории, т.е. республиканского значения, обязался подписать охранное обязательство.
Старинный комплекс владелец хочет использовать для создания объекта социального, культурно-просветительского назначения или сервиса, сообщает ННВ со ссылкой на комитет «Витебскоблимущество».
Прямоугольное в плане двухэтажное здание общей площадью 772,6 квадратного метра накрыто вальмовой крышей было построено в 1810-1820-хгодах для дворянского судьи Александра Рудницкого по проекту архитектора Витковского. Центр главного фасада выделен четырехколонным портиком с треугольным фронтоном. В отделке фасадов использованы пилястры, рустовка, профилированные карнизы. Планировка анфиладно-коридорная. Под зданием сводчатые подвалы.
Усадебный дом Рудницких, построенный в 1810-1820 годах в деревне Осада Дедино Миорского района. Фото архива Института Искусства Польской Академии Наук (IS PAN 0000016468) / kresy.pl
Старинную усадьбу уже неоднократно пытались продать, в том числе и за одну базовую величину.
Источник: Сяржук Серабро
17:09 13/08/2021
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