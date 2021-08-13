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"Двое из них найдены и возвращены на территорию школы. Других активно ищет полиция", - сообщил представитель министерства Миндаугас Баярунас, пишет interfax.by.





Служба охраны государственной границы Литвы подняла в воздух вертолет, который осуществляет разведку с воздуха.





Представитель полиции Алитусского уезда Кристина Янулявичюте сказала BNS, что сотрудники полиции были привлечены на помощь, чтобы пересчитать мигрантов, когда возникло подозрение, что не все они на месте. Эта информация подтвердилась, и были начаты поиски.





По словам представителя полиции, в поисках занято 12 экипажей полиции.





В Литву через границу с Беларусью в этом году попало рекордно много нелегальных мигрантов - более 4 тысяч.





Литовские должностные лица называют возросшие потоки миграции "гибридной агрессией белорусского режима". Из-за этого в стране объявлена экстремальная ситуация.







