+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В Смолевичах задержан нападавший на девушек насильник-рецидивист

Милиция задержала в Смолевичах мужчину, подозреваемого в нападениях на девушек с целью изнасилования. Нападения были совершены в течение последних недель, сообщает пресс-служба МВД.


Первое обращение в милицию поступило 22 июля. Две девушки рассказали, что поздно вечером шли с электрички в поселок Черницкий, на них напал мужчина, схватил за волосы и потащил в кусты, нанося удары по голове. Девушки вырвались и убежали. Позже в милицию обратилась еще одна 17-летняя девушка, которая сообщила, пишет Reform.by, что поздно вечером 8 августа на нее в Смолевичах напал мужчина, пытался снять одежду с нее и с себя, но девушка также вырвалась и убежала.

Последняя пострадавшая подробно описала внешность мужчины, его смогли обнаружить на записях камер наблюдения и вскоре задержать. Оказалось, что это 58-летний житель Борисова. Он около года назад освободился из тюрьмы. Мужчина был неоднократно судим за изнасилования.

Как выяснилось, фигурант садился на вечернюю электричку, выбирал себе жертву, сходил с поезда вслед за ней и затем в безлюдном месте нападал с целью изнасиловать.

Возбуждено уголовное дело. В милиции просят позвонить на номер 102 других возможных пострадавших от действий фигуранта.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]