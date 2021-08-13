Такими данными поделился т-г канал «Задзiночанне беларускіх студэнтаў». Его представители проанализировали статистику дополнительного набора вузов на бюджет с 2017 по 2021 годы. И вот что выяснили:





За пять лет дополнительный набор вырос в 42 раза:





23 человека добирали на бюджет в 2017 году;

974 места (!!) вакантны в 2021-м .

В 2017-2020 годах не пользовались популярностью аграрные и ветеринарные специальности, которые и составляли большую часть дополнительных наборов. К 2021 году недостаток абитуриентов наблюдается в вузах по всей стране во многих отраслях.

Силовые вузы





Пропорционально хуже всех в Беларуси дела у Военной академии — там недобрали 24% студентов или 115 человек из 484. Недостаёт 37 человек в Академию МВД, но похоже, что добирать их не планируют.

Гражданские вузы





Среди «гражданских» минских вузов анти-лидируют Белорусский национальный технический университет (БНТУ - допнабор 161 человека), Белорусский государственный аграрный технический университет (БГАТУ - 66 человек), Белорусский государственный технологический университет (БГТУ - 53 человека) и Белорусский государственный университет (БГУ - 51 человек). Региональные «чемпионы» — Белорусская государственная сельскохозяйственная академия (БГСХА, г.Горки - 110 человек), Белорусский государственный университет транспорта (БГУТ, Гомель - 68 человек), Витебская государственная академия ветеринарной медицины (ВГАВМ, Витебск - 54 человека), Гродненский государственный аграрный университет (ГГАУ, Гродно - 47 человек) и Белорусско-российский университет (БРУ, Могилев - 42 человека).