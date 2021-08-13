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За 5 лет допнабор в белорусские вузы вырос в 42 раза

Если в 2017 году дополнительный набор в высшие учебные заведения Беларуси осуществлялся в отношении 23 человек, то в 2021 году вакантными оказались 974 места.

За 5 лет допнабор в белорусские вузы вырос в 42 раза
Такими данными поделился т-г канал «Задзiночанне беларускіх студэнтаў». Его представители проанализировали статистику дополнительного набора вузов на бюджет с 2017 по 2021 годы. И вот что выяснили:

За пять лет дополнительный набор вырос в 42 раза: 

23 человека добирали на бюджет в 2017 году;
974 места (!!)  вакантны в 2021-м . 
В 2017-2020 годах не пользовались популярностью аграрные и ветеринарные специальности, которые и составляли большую часть дополнительных наборов. К 2021 году недостаток абитуриентов наблюдается в вузах по всей стране во многих отраслях.

Силовые вузы


Пропорционально хуже всех в Беларуси дела у Военной академии — там недобрали 24% студентов или 115 человек из 484. Недостаёт 37 человек в Академию МВД, но похоже, что добирать их не планируют.

Гражданские вузы


Среди «гражданских» минских вузов анти-лидируют Белорусский национальный технический университет (БНТУ - допнабор 161 человека), Белорусский государственный аграрный технический университет (БГАТУ - 66 человек), Белорусский государственный технологический университет (БГТУ - 53 человека) и Белорусский государственный университет (БГУ - 51 человек). Региональные «чемпионы» — Белорусская государственная сельскохозяйственная академия (БГСХА, г.Горки - 110 человек), Белорусский государственный университет транспорта (БГУТ, Гомель - 68 человек), Витебская государственная академия ветеринарной медицины (ВГАВМ, Витебск - 54 человека), Гродненский государственный аграрный университет (ГГАУ, Гродно - 47 человек) и Белорусско-российский университет (БРУ, Могилев - 42 человека).
Источник: Виктор Беляев, Thinktanks.by
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