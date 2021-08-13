В поселке Черницкий неизвестный схватил за волосы двух девушек, возвращавшихся с электрички и потащил в сторону кустов, нанося удары по голове. В какой-то момент им удалось вырваться и убежать, сообщает МВД Беларуси.





Еще одно похожее преступление произошло около полуночи 8 августа. В Смолевичах на 17-летнюю девушку напал мужчина. В этот раз злоумышленник пытался снять с девушки и с себя одежду, но жертве удалось вырваться.





Потерпевшая описала внешность нападавшего милиционерам, его примерный возраст, и во что он был одет.





Подозреваемым оказался 58-летний ранее неоднократно судимый за изнасилования житель Борисова, освободившийся из мест лишения свободы в 2020 году.





Правоохранители установили, что борисовчанин садился на вечернюю электричку, в пути выбирал жертву и выходил за ней на ее остановке. Затем в безлюдном месте нападал с целью изнасилования.







