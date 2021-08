К введению санкций как к процессу уже привыкли все. Как говорил Амундсен, человек привыкает ко всему, кроме холода. К санкциям тоже привыкает, особенно если эти санкции всегда сопровождаются сложной бюрократической вознёй и не дают сиюминутного эффекта.





Но в процессе относительно "комфортного" существования под санкциями крайне трудно обнаружить ту точку, после которой накопительный эффект всего санкционного навеса ставит крест на будущем политического режима/государства (в нашем случае это практически одно и то же).





Есть все основания полагать что эта точка была 9 августа 2021 года. Возможно, этот день станет не менее важным для беларусской истории чем день ровно за год до, хоть и ничего громкого не произошло.





Но именно в этот день президент Байден подписал документ под названием "Executive Order on Blocking Property of Additional Persons Contributing to the Situation in Belarus". Отдельно был принят список поименных подсанкционных предприятий, но в данном случае это просто подстегивание бюрократической машины.





Если почитать внимательно этот документ - потенциально под американские санкции попадает любое госпредприятие в Беларуси, также любое афиллированное с государством учреждение, их контрагенты и т.п.





Учитывая что госсектор в Беларуси по-прежнему огромен, то если исполнители подойдут к вопросу скрупулезно и начнут вносить предприятия пачками в списки, то Беларусь может получить что-то похожее на блокаду со стороны всех, кто боится попасть под санкции США. (Входит ли Россия в список боящихся попасть под санкции США за Беларусь - вопрос интересный).





Мы специально выждали пару дней, чтобы понять пошёл ли эффект от документа. Эффект пошел: массовые проблемы с платежами в Беларусь. Зарубежные банки отказываются делать переводы, потому что есть риск попасть под санкции (логично, ведь половина предприятий в стране - государственные). Зачем отключать от свифта, если и так все боятся отправлять платежи?





Моментально присоединилась к санкциям вечно нейтральная Швейцария.

В тот же день (9 августа) влупили санкциями и британцы, демонстративно включив Гуцериева - лобби не помогло.





Моментально пошёл активный диалог с Yara.





Литовцы уже обозначают конкретные сроки перекрытия калийного транзита - декабрь (видимо стараются выторговать себе ещё какое-то время, realpolitik).

В Украине - делегация польского нефтяного гиганта Orlen (чьи цвета теперь будет отстаивать Тимановская, которая ранее служила в БФСО Динамо и носила погоны).





Это очень интересная новость - украинцы готовят себе запасные варианты на случай отказа от беларусского дизеля. Возможно, непубличные переговоры идут в этой сфере со стороны Украины и с Россией.





Словом, прошло всего-ничего, а уже все стороны пришли в движение и раздумывают как жить с учетом будущей беларусской блокады. В Минске пока тихо.





Трудно посчитать резервы и найти математически точку, когда они иссякнут - слишком много переменных, а главное - непонятен объём поддержки России. Но проблема уже выходит за рамки рефинансирования внешнего долга.





С блокированным калием и нефтью, с бизнес-климатом в области отрицательных значений - это будет уже другая страна.





Россия гипотетически может пойти на поддержку, взяв на себя санкции и сдемпфировать ухудшение своим ухудшением, если найдет способ объяснить такую необходимость своим гражданам.





Это мог бы быть и базовый сценарий официального Минска - но в таком случае совершенно непонятно зачем оставлять хоть какой-то суверенитет государству, которое своим стабильным в нищете существованием обязано другому государству.





Вероятность такого сценария ненулевая, но пока выглядит небольшой.





А базовый сценарий - Беларусь получит резкое ухудшение уровня жизни, это может случится уже в ближайшие месяцы.





Нельзя сказать что ухудшения не было за этот год - но оно шло максимально гладко. По одной копейке раз в две недели примерно. Но на "гладкость" тоже нужны ресурсы. Пока это наращивание дефицита бюджета.





Но рано или поздно придется покрывать и его, и этот момент наложится как раз на перекрытие валютных кранов. Это значит что экономический кризис может быть резким вдвойне.





И он не сможет в тот же момент не перерасти в политический.