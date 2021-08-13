Минские власти предупредили протестантскую церковь "Новая жизнь" об ответственности за массовые молитвы возле отнятого здания без разрешения, пишет nv-online.info





В адрес пастора церкви Вячеслава Гончаренко пришли письма из Минского горисполкома и Московского райисполкома г. Минска.





Что написали чиновники

На звук богослужений якобы жалуются жители соседних домов.





Молитвы возле церкви власти рассматривают как систематические массовые мероприятия, за которые может быть ответственность вплоть до уголовной.





Общине предложили арендовать залы во дворцах культуры.





О выделении участка для строительства нового храма не может быть и речи до оплаты задолженности.





Задолженность составляет почти 460 тысяч рублей, почти вся эта сумма - земельный налог.





Задолженность накапливалась с тех пор, как суд лишил "Новую жизнь" прав на здание. Церковь считала это решение незаконным и поэтому не платила налог, так как религиозные общины от него освобождены.





История религиозной общины

Община христиан полного Евангелия "Новая жизнь" была зарегистрирована в 1992 году.





В 2002-м она купила бывший коровник тогда еще в деревне Сухарево Минского района, отремонтировала его и стала проводить в нем богослужения.





В 2005 году городские власти лишили религиозную общину права пользования земельным участком.





В октябре 2006 года верующие около месяца проводили пост-голодовку. Когда ситуация вокруг "Новой жизни" получила широкий международный резонанс, власти отступили.





В 2009-м здание церкви официально передали на баланс ЖРЭО Московского района.





В 2020 году после выборов верующие "Новой жизни" записали видеообращение, в котором высказались против убийств, насилия и пыток, ложных свидетельств в судах, манипуляций.





17 февраля 2021 года судебные исполнители ворвались в церковь в сопровождении силовиков во время молитвы. Они описали имущество, а верующих выгнали, угрожая арестом.





На месте церкви власти планируют построить школу с бассейном, а вокруг – густонаселенный микрорайон.