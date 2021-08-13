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Отец Бритни Спирс согласился отказаться от опеки над дочерью

Певица находилась под опекой своего отца с 2008 года

После громкого судебного разбирательства Джейми Спирс, отец американской поп-исполнительницы Бритни Спирс, согласился отказаться от опеки над дочерью.

Об этом сообщают Reuters и TMZ.

СМИ получили доступ к судебным документам, в которых говорится, что отец певицы «не считает, что его публичная борьба с дочерью по вопросу опекунства будет в ее интересах».

По словам адвокатов Спирса, из-за скандала, развернувшегося вокруг ситуации с опекой, он стал целью «безосновательных нападок». Сообщается, что теперь Спирс намерен сотрудничать по вопросам передачи прав на опекунство другому человеку.

Певица находилась под опекой своего отца с 2008 года после того, как попала в психиатрическую больницу из-за проблем с алкоголем и наркотиками. Спирс продолжала свою музыкальную деятельность, при этом ее личные и финансовые дела находились под контролем ее отца и менеджеров.

В 2021 году певица обратилась в суд с просьбой прекратить опеку над ней. Как заявляла Спирс, ее опекуны оказывали на нее давление, заставляя работать и выступать на сцене, а также запрещали ей вступать в брак и заводить детей.

Джейми Спирс эти обвинения отрицает.
Источник: golosameriki.com
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