Председатель ТБМ: Мы не питаем иллюзий, нас ждёт закрытие
"У нас иллюзий нет: если решение политическое вынесено, значит нас ждёт закрытие", — заявила в комментарии БелаПАН председатель Общества белорусского языка имени Франциска Скорины Елена Анисим.
В июле от Министерства юстиции общественная организация получила два письменных предупреждения за несвоевременно переданные документы, которые чиновники требовали в рамках внеплановой проверки.
По словам Анисим, были уважительные причины, почему не удалось своевременно предоставить документы. Она была в изоляции и забрала письмо Минюста только за день до указанной даты — 14 июля.
Однако в тот день сотрудники ТБМ направили в Минюст часть запрошенных документов. Не удалось отправить бухгалтерскую документацию, поскольку прежняя бухгалтер умерла, а бухгалтер "Нашей Нивы" Ольга Ракович, которая помогала организации по договору подряда, на тот момент была задержана.
А ещё в офисе ТБМ 15 июля прошел обыск. Все эти обстоятельства Анисим указала в письме к министерству, но ответом было предупреждение, а потом ещё одно.
"Мы знаем, если дан приказ организацию закрыть, они закроют, несмотря ни на что", — говорит председатель ТБМ.
Общество белорусского языка было основано в 1989 году. Его целью является поддержка и развитие белорусского языка и культуры.
Ранее организацию возглавляли Нил Гилевич, Геннадий Буравкин, Олег Трусов. Елена Анисим стала председателем ТБМ осенью 2017-го, когда была депутатом Палаты представителей.
Источник: euroradio.fm
11:15 13/08/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение