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Хотела помирить родителей: девятилетняя девочка выпрыгнула из окна пятого этажа

Вечером 9 августа девятилетняя девочка была доставлена в больницу в Гродно после падения из окна многоквартирного дома.

Выяснилось, что так ребенок пытался помирить ссорящихся родителей. Об этом в эфире программы «Причины и следствие» на «Радио-Минск» рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, сообщает «Минск-Новости».

Это произошло поздно вечером в понедельник 9 августа на улице Кабяка в Гродно.

«Предварительно установлено, что ребенок находился дома с родителями, между которыми произошел конфликт. Чтобы привлечь к себе внимание и примирить маму и папу, их дочь обернулась в подушки и одеяла и выпрыгнула из окна пятого этажа», — сообщили в СК.

Лежащую на земле девочку обнаружили прохожие и вызвали скорую помощь. Она была доставлена в больницу, и сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

По данному факту Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета проводится проверка.
Источник: zerkalo.io
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